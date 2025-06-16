16 июня 2025

В Челябинской области началось затоваривание на рынке новостроек

В Челябинской области зафиксирован переизбыток нераспроданных новостроек
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе высокий риск перепроизводства на рынке нового жилья
В регионе высокий риск перепроизводства на рынке нового жилья Фото:

В Челябинской области высокий риск перепроизводства на рынке новостроек. Причина — переизбыток предложения на фоне слабого спроса, сообщается на сайте о недвижимости.

«Челябинская область имеет признаки серьезного затоваривания на рынке квартир в новостройках. Несмотря на сокращение числа новых проектов, доля нераспроданного жилья в регионе достигла более 60%», — сообщается на сайте единого ресурса застройщика (ЕРЗ).

В целом по России доля нераспроданного жилья достигла 68% против 65% в 2024 году. С начала 2025 года продажи квартир в новостройках упали по России на 16%, до 9 000 000 квадратных метров. При этом девелоперы не снижают стоимость новых квартир, ведь они работают в рамках проектного финансирования с эскроу-счетами.

Если цены на новостройки упадут, застройщики рискуют потерей маржи в размере 10-15% от стоимости каждого объекта, и обнулением рентабельности. Оживить рынок ипотеки может снижение ключевой ставки. Но пока ставка снизилась лишь на 1%. В целом же по прогнозам специалистов, рынок новостроек будет саморегулироваться за счет конкуренции, гибких цен и адаптации к новым условиям.

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В Челябинской области высокий риск перепроизводства на рынке новостроек. Причина — переизбыток предложения на фоне слабого спроса, сообщается на сайте о недвижимости. «Челябинская область имеет признаки серьезного затоваривания на рынке квартир в новостройках. Несмотря на сокращение числа новых проектов, доля нераспроданного жилья в регионе достигла более 60%», — сообщается на сайте единого ресурса застройщика (ЕРЗ). В целом по России доля нераспроданного жилья достигла 68% против 65% в 2024 году. С начала 2025 года продажи квартир в новостройках упали по России на 16%, до 9 000 000 квадратных метров. При этом девелоперы не снижают стоимость новых квартир, ведь они работают в рамках проектного финансирования с эскроу-счетами. Если цены на новостройки упадут, застройщики рискуют потерей маржи в размере 10-15% от стоимости каждого объекта, и обнулением рентабельности. Оживить рынок ипотеки может снижение ключевой ставки. Но пока ставка снизилась лишь на 1%. В целом же по прогнозам специалистов, рынок новостроек будет саморегулироваться за счет конкуренции, гибких цен и адаптации к новым условиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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