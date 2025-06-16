В Челябинской области началось затоваривание на рынке новостроек

В Челябинской области высокий риск перепроизводства на рынке новостроек. Причина — переизбыток предложения на фоне слабого спроса, сообщается на сайте о недвижимости.
«Челябинская область имеет признаки серьезного затоваривания на рынке квартир в новостройках. Несмотря на сокращение числа новых проектов, доля нераспроданного жилья в регионе достигла более 60%», — сообщается на сайте единого ресурса застройщика (ЕРЗ).
В целом по России доля нераспроданного жилья достигла 68% против 65% в 2024 году. С начала 2025 года продажи квартир в новостройках упали по России на 16%, до 9 000 000 квадратных метров. При этом девелоперы не снижают стоимость новых квартир, ведь они работают в рамках проектного финансирования с эскроу-счетами.
Если цены на новостройки упадут, застройщики рискуют потерей маржи в размере 10-15% от стоимости каждого объекта, и обнулением рентабельности. Оживить рынок ипотеки может снижение ключевой ставки. Но пока ставка снизилась лишь на 1%. В целом же по прогнозам специалистов, рынок новостроек будет саморегулироваться за счет конкуренции, гибких цен и адаптации к новым условиям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!