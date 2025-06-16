16 июня 2025

В Челябинске назвали худших перевозчиков по итогам мая

В Челябинске в мае пять перевозчиков неудовлетворительно исполнили обязательства
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске составили пятерку лучших перевозчиков
В Челябинске составили пятерку лучших перевозчиков Фото:

В Челябинске в мае из-за нарушения расписания и неисполнения рейсов работа пяти перевозчиков признана неудовлетворительной. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. 

«Неудовлетворительное исполнение в мае у автобусных маршрутов: №10к, №72, №35, №128, №172. Нарушения выявляются и собираются автоматически с помощью Региональной навигационно-информационной системы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Система выявляет невыполнение перевозчиками рейсов, нарушение расписания при отправлении с конечных остановок, а также отклонение от трассы маршрута. По итогам выставляются штрафы за нарушение условий контрактов.

В числе лучших исполнителей по итогам мая в Челябинске названы перевозчики, работающие на автобусных маршрутах №13к, №141, №158к, №204, в Копейске — №№4, 7, 10. Также в Челябинске в числе лучших троллейбусный маршрут №14 и трамвайный №19. 

В мэрии Челябинска ранее назвали худшую маршрутку. Ей стал автобусный маршрут №51, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. Указанный маршрут обслуживает компания «Копейское маршрутное такси». Это именно та маршрутка, которая за последние два месяца дважды горела и где пассажира ошпарило кипятком, который вытек из кондиционера. 

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В Челябинске в мае из-за нарушения расписания и неисполнения рейсов работа пяти перевозчиков признана неудовлетворительной. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.  «Неудовлетворительное исполнение в мае у автобусных маршрутов: №10к, №72, №35, №128, №172. Нарушения выявляются и собираются автоматически с помощью Региональной навигационно-информационной системы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Система выявляет невыполнение перевозчиками рейсов, нарушение расписания при отправлении с конечных остановок, а также отклонение от трассы маршрута. По итогам выставляются штрафы за нарушение условий контрактов. В числе лучших исполнителей по итогам мая в Челябинске названы перевозчики, работающие на автобусных маршрутах №13к, №141, №158к, №204, в Копейске — №№4, 7, 10. Также в Челябинске в числе лучших троллейбусный маршрут №14 и трамвайный №19.  В мэрии Челябинска ранее назвали худшую маршрутку. Ей стал автобусный маршрут №51, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. Указанный маршрут обслуживает компания «Копейское маршрутное такси». Это именно та маршрутка, которая за последние два месяца дважды горела и где пассажира ошпарило кипятком, который вытек из кондиционера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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