Граффиста, портящего арт-объекты в центре Челябинска, оштрафовали на 5 000 рублей

Подростка, который систематически рисовал граффити на арт-объектах и фасадах города, в том числе в центре Челябинска, оштрафовали на 5 000 рублей. Решение вынесла комиссия по делам несовершеннолетних Центрального района города, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Подросток рисовал граффити систематически на арт-объекте по улице Тимирязева, 41А, оставлял характерные метки и на других фасадах города. Комиссия рассмотрела материалы дела, учла записи с камер видеонаблюдения, получила письменные объяснения законного представителя подростка. Сам нарушитель и его мама на заседание не пришли», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, комиссия применила максимально возможное наказание, ведь граффист — несовершеннолетний. Затраты на восстановление фасадов достигли 200 000 рублей. Ущерб подсчитали две управляющие компании, идентифицировав метки подростка на домах.
По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина в городе идет комплексная работа по борьбе с незаконными граффити. Теперь фиксируются и финансовые затраты для возможности последующего их взыскания.
Ранее в Челябинске нашли граффитиста, систематически портящего фасады зданий и арт-объекты. Им оказался подросток, которого теперь ждет административное наказание, протокол был передан в комиссию по делам несовершеннолетних, мама подростка привлечена к ответственности.
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