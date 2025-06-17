Граффиста, портящего арт-объекты в центре Челябинска, оштрафовали на 5 000 рублей

Подростка оштрафовали на 5 000 рублей за граффити в центре Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Затраты на восстановление фасадов - более 200 000 рублей
Затраты на восстановление фасадов - более 200 000 рублей Фото:

Подростка, который систематически рисовал граффити на арт-объектах и фасадах города, в том числе в центре Челябинска, оштрафовали на 5 000 рублей. Решение вынесла комиссия по делам несовершеннолетних Центрального района города, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Подросток рисовал граффити систематически на арт-объекте по улице Тимирязева, 41А, оставлял характерные метки и на других фасадах города. Комиссия рассмотрела материалы дела, учла записи с камер видеонаблюдения, получила письменные объяснения законного представителя подростка. Сам нарушитель и его мама на заседание не пришли», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, комиссия применила максимально возможное наказание, ведь граффист — несовершеннолетний. Затраты на восстановление фасадов достигли 200 000 рублей. Ущерб подсчитали две управляющие компании, идентифицировав метки подростка на домах.

По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина в городе идет комплексная работа по борьбе с незаконными граффити. Теперь фиксируются и финансовые затраты для возможности последующего их взыскания.

Ранее в Челябинске нашли граффитиста, систематически портящего фасады зданий и арт-объекты. Им оказался подросток, которого теперь ждет административное наказание, протокол был передан в комиссию по делам несовершеннолетних, мама подростка привлечена к ответственности.

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Подростка, который систематически рисовал граффити на арт-объектах и фасадах города, в том числе в центре Челябинска, оштрафовали на 5 000 рублей. Решение вынесла комиссия по делам несовершеннолетних Центрального района города, сообщили в пресс-службе мэрии. «Подросток рисовал граффити систематически на арт-объекте по улице Тимирязева, 41А, оставлял характерные метки и на других фасадах города. Комиссия рассмотрела материалы дела, учла записи с камер видеонаблюдения, получила письменные объяснения законного представителя подростка. Сам нарушитель и его мама на заседание не пришли», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, комиссия применила максимально возможное наказание, ведь граффист — несовершеннолетний. Затраты на восстановление фасадов достигли 200 000 рублей. Ущерб подсчитали две управляющие компании, идентифицировав метки подростка на домах. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина в городе идет комплексная работа по борьбе с незаконными граффити. Теперь фиксируются и финансовые затраты для возможности последующего их взыскания. Ранее в Челябинске нашли граффитиста, систематически портящего фасады зданий и арт-объекты. Им оказался подросток, которого теперь ждет административное наказание, протокол был передан в комиссию по делам несовершеннолетних, мама подростка привлечена к ответственности.
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