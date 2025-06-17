Осужденный в Челябинске за госизмену экс-полицейский не смог оспорить приговор

Экс-полицейский из Москвы, который был осужден в Челябинске на 16 лет за измену Родине, не смог оспорить приговор. Апелляционный суд оставил решение без изменений, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.
«Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт- Петербург) оставил без изменения ранее принятое решение Челябинского областного суда, который в декабре 2024 года признал виновным гражданина России в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 („Государственная измена“) и ч. 1 ст. 281 („Диверсия“) УК России», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет об экс-силовике из Москвы, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.
Сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области было установлено, что гражданин вступил в террористическую организацию, деятельность которой организовывалась и координировалась Главным управлением разведки Министерства обороны и Службой безопасности Украины. Кроме того, он наладил конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранного государства.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственными органами регионального управления ФСБ России. По результатам судебного разбирательства в декабре 2024 года он был приговорен к 16 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на полтора года. Осужденный также лишен воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».
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