Осужденный в Челябинске за госизмену экс-полицейский не смог оспорить приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-полицейский не смог оспорить приговор за измену Родине
Экс-полицейский не смог оспорить приговор за измену Родине Фото:

Экс-полицейский из Москвы, который был осужден в Челябинске на 16 лет за измену Родине, не смог оспорить приговор. Апелляционный суд оставил решение без изменений, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

«Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт- Петербург) оставил без изменения ранее принятое решение Челябинского областного суда, который в декабре 2024 года признал виновным гражданина России в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 („Государственная измена“) и ч. 1 ст. 281 („Диверсия“) УК России», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет об экс-силовике из Москвы, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.

Сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области было установлено, что гражданин вступил в террористическую организацию, деятельность которой организовывалась и координировалась Главным управлением разведки Министерства обороны и Службой безопасности Украины. Кроме того, он наладил конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранного государства. 

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственными органами регионального управления ФСБ России. По результатам судебного разбирательства в декабре 2024 года он был приговорен к 16 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на полтора года. Осужденный также лишен воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-полицейский из Москвы, который был осужден в Челябинске на 16 лет за измену Родине, не смог оспорить приговор. Апелляционный суд оставил решение без изменений, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ. «Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт- Петербург) оставил без изменения ранее принятое решение Челябинского областного суда, который в декабре 2024 года признал виновным гражданина России в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 („Государственная измена“) и ч. 1 ст. 281 („Диверсия“) УК России», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет об экс-силовике из Москвы, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области. Сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области было установлено, что гражданин вступил в террористическую организацию, деятельность которой организовывалась и координировалась Главным управлением разведки Министерства обороны и Службой безопасности Украины. Кроме того, он наладил конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранного государства.  Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственными органами регионального управления ФСБ России. По результатам судебного разбирательства в декабре 2024 года он был приговорен к 16 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на полтора года. Осужденный также лишен воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...