На Украине погиб десантник из Тюменской области

Роман Герасимов погиб во время спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области в Ишиме простились с бойцом Воздушно-десантных войск, который погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Шишкин в своем telegram-канале.

«Сегодня простились с Герасимовым Романом, погибшим при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на Украине. Роман — выпускник ишимской школы № 8. Он всегда хотел служить в армии, стал бойцом Воздушно-десантных войск Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Глава Ишима отметил, что военнослужащий героически погиб в ходе минометного обстрела в селе Васильевка Донецкой области. Молодой человек посмертно награжден орденом Мужества.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. Решению о проведении спецоперации предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.