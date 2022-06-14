14 июня 2022

На Украине погиб десантник из Тюменской области

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Роман Герасимов погиб во время спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области в Ишиме простились с бойцом Воздушно-десантных войск, который погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Шишкин в своем telegram-канале.

«Сегодня простились с Герасимовым Романом, погибшим при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на Украине. Роман — выпускник ишимской школы № 8. Он всегда хотел служить в армии, стал бойцом Воздушно-десантных войск Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Глава Ишима отметил, что военнослужащий героически погиб в ходе минометного обстрела в селе Васильевка Донецкой области. Молодой человек посмертно награжден орденом Мужества.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. Решению о проведении спецоперации предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.

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В Тюменской области в Ишиме простились с бойцом Воздушно-десантных войск, который погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Шишкин в своем telegram-канале. «Сегодня простились с Герасимовым Романом, погибшим при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на Украине. Роман — выпускник ишимской школы № 8. Он всегда хотел служить в армии, стал бойцом Воздушно-десантных войск Российской Федерации», — говорится в сообщении. Глава Ишима отметил, что военнослужащий героически погиб в ходе минометного обстрела в селе Васильевка Донецкой области. Молодой человек посмертно награжден орденом Мужества. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. Решению о проведении спецоперации предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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