В Екатеринбурге перестали работать часы за 15 миллионов рублей

Несмотря на то, что часыв остановились, кинетический театр работает исправно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском театре кукол перестали работать кинетические часы с двигающимися фигурами на фасаде за 15 миллионов рублей. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«Уже около 1,5 месяцев не работают одни из двух новых наружных часов театра кукол, отремонтированного весной этого года», — рассказывает читатель. Он также приложил фото, на котором часовые стрелки замерли на отметке 6.25.

Как рассказал заместитель директора «Театра кукол» Виктор Елькин, часовой механизм не работает всего неделю. «На Малышева они пока стоят, потому что там какая-то неисправность в часовом механизме. Но механизм итальянский, поставщик сейчас его ищет по всем складам и пытается найти ему замену. Но до вторника обещали дать [механизм], так что тут чисто технический сбой», — пояснил Елькин. Также он добавил, что двигающиеся фигуры работают исправно — заместитель директора театра сам лично проконтролировал это.

Театр кукол в Екатеринбурге открылся после реконструкции в декабре 2021 года. Одной из его фишек стали кинетические часы «Время чудес» с двигающимися фигурами на фасаде, которые обошлись в 15 миллионов рублей. Общая стоимость капремонта, начавшегося весной 2020-го, составила 386 миллионов рублей.

Часы остановились на отметке 6.25 Фото: читатель URA.RU