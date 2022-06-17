В Минобороны Украины признали потерю половины военной техники

18 июня 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

С начала спецоперации Украина потеряла 400 танков и 700 артиллерийских систем Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе специальной операции РФ. Такие данные озвучил командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко. «На сегодняшний день мы имеем примерно 30−40, а иногда и до 50 процентов потерь техники в результате активных боев», — сказал он в интервью журналу National Defence. По данным Карпенко, в том числе ВСУ потеряли порядка 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем. Он также добавил, что для прикрытия линии фронта нужно 40 бригад, каждая из которых включает 100 боевых машин пехоты (БМП), 30 танков и 54 артсистемы. Ранее в офисе президента Украины заявили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили порядка 10 тысяч бойцов. По подсчетам пентагона, украинские войска ежедневно теряют около 100 бойцов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях в Северодонецке и Харьковской области. Агентство The Independent писало, что националисты несут огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе специальной операции РФ. Такие данные озвучил командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко. «На сегодняшний день мы имеем примерно 30−40, а иногда и до 50 процентов потерь техники в результате активных боев», — сказал он в интервью журналу National Defence. По данным Карпенко, в том числе ВСУ потеряли порядка 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем. Он также добавил, что для прикрытия линии фронта нужно 40 бригад, каждая из которых включает 100 боевых машин пехоты (БМП), 30 танков и 54 артсистемы. Ранее в офисе президента Украины заявили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили порядка 10 тысяч бойцов. По подсчетам пентагона, украинские войска ежедневно теряют около 100 бойцов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях в Северодонецке и Харьковской области. Агентство The Independent писало, что националисты несут огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.