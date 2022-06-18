Пермские пожарные устроили детям водяной салют на городском мероприятии (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Во время проведения познавательного мероприятия на эспланаде в городе Краснокамске (Пермский край) пожарные устроили для детей водяной салют из брандспойтов и машинной установки. О сюрпризе с поливанием детей рассказали в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

«Пожарные начали подавать воду одновременно с двух пожарных стволов, дети с криками восторга побежали охладиться от жары под каплями воды. Как только перестала бежать вода из пожарных стволов, в дело вступил более дальнобойный и мощный лафетный ствол на крыше пожарного автомобиля», — рассказали в пресс-службе управления. о традиции устраивать водные процедуры. Пришедшие на мероприятие дети были очень обрадованы водному сюрпризу, уточнили там.

Общение воспитанников городских летних лагерей и пожарных прошло на городской эспланаде Краснокамска в рамках акции «Поезд безопасности». Сотрудники МЧС рассказали, почему нельзя поджигать сухие растения и тополиный пух, а также показали устройство пожарного автомобиля. Позже пожарные продемонстрировали детям показательные выступления, финальным аккордом которых и стал водяной салют.

Ранее URA.RU сообщало о работе пожарных в Перми. Вечером 18 июня полтора десятка сотрудников пожарной охраны тушили загоревшееся здание на проспекте Парковый.

Пожарные поливают детей водой во время городского мероприятия в Краснокамске (Пермский край) фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю