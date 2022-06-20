В Пермском крае пройдет День лени

Вход на мероприятие — свободный Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В городе Соликамск Пермского края пройдет День лени. Все желающие отметить это событие соберутся 15 июля в местном ДК. В программе — различные виды массажа, ленивые игры, зона творчества «Лень- двигатель прогресса», зона отдыха с расслабляющей музыкой и многое другое, — говорится в официальной группе МАУК «Дворец Культуры «Прикамье» в социальной сети Вконтакте.

«Главная цель — эффективная борьба со стрессами и синдромом хронической усталости, посредством погружения в атмосферу события», — отмечают организаторы мероприятия в положении о проведении праздника. Форма одежды — домашняя: пижамы, мягкие тапочки, маски для сна. С собой лучше всего захватить подушку, так как мероприятие закончится большой пижамной вечеринкой с просмотром фильмов.

Одним из главных событием вечера станет «Чемпионат Ползунков». Участники — дети от 7 месяцев и до 1,5 лет. Малышам предстоит проползти десятиметровую дистанцию. Выиграет тот, кто быстрее придет к финишу.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Бикбарда Пермского края пройдет исторический «Бал в усадьбе Дягилевых». Организаторы просят соблюдать дресс-код: для дам это бальные платья по моде конца XIX века, для мужчин — костюмы XIX века или современные фраки и сюртуки.