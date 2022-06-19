Пермяков приглашают на бал

Организаторы хотят воссоздать атмосферу позапрошлого века Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Бикбарда Пермского края пройдет исторический «Бал в усадьбе Дягилевых». Именно в этом месте прошло детство Сергея Дягилева — известного театрального и художественного деятеля. Организатор мероприятия — Куединский краеведческий музей.

«В год 150-летия известного мецената в историческом парке Дягилевых пройдет бал, мы приглашаем всех желающих. Это будет возможность окунуться в атмосферу XIX века и дягилевской эпохи», — отмечают в музее. Организаторы просят соблюдать дресс-код: для дам это бальные платья по моде конца XIX века, для мужчин — костюмы XIX века или современные фраки и сюртуки. Подготовиться к событию можно заранее — специально для гостей запланированы мастер-классы по бальным танцам.

В программе бала — музыка позапрошлого века, романсы, вальсы, игры, конкурсы и забавы. Мероприятие завершится гранд-маршем участников бала. А среди гостей выберут кандидатов на звание «Галантный кавалер», «Изысканные манеры», «Самое красивое платье в стиле эпохи» и «Лучшая танцевальная пара». «Бал в усадьбе Дягилевых» состоится 2 июля в 11:00 в селе Бикбарда Куединского района.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми закрывается Дягилевский фестиваль. Остались всего два вечерних мероприятия — Безвыходные акустические ситуации и Diaghilev Festival Party.