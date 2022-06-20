Мэрия Челябинска продаст отобранный у автошколы учебный центр

Стартовая цена лота — 513,6 тысячи рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэрия Челябинска продает недостроенный учебный центр автошколы «Кафс». Объект незавершенного строительства был изъят по решению суда, сообщается на сайте администрации областного центра.

«В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23 марта 2020 года на земельном участке расположен объект незавершенного строительства со степенью готовности 9%, принадлежащий на праве собственности обществу „Кафс“. Согласно акту рейдового осмотра на части земельного участка расположен железобетонный фундамент, строительно-монтажные работы не ведутся», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области.

Судами было установлено, что в 2010 году между арендодателем и обществом «Кафс» был заключен договор краткосрочной аренды участка общей площадью 1255 квадратных метров, расположенного в жилой зоне по адресу: ул. Батумская в Ленинском районе. За шесть лет учебный центр, который предполагалось построить на этом участке, так и не появился. В 2016 году договор аренды продлили, но стройка не возобновилась — и по иску властей арбитражный суд вынес решение об изъятии объекта. К этому времени переживавшая серьезные финансовые проблемы автошкола уже накопила серьезные долги по платежам и расчетам с бюджетом.

По документам участок предназначен для строительства учебно-коммерческого центра. Площадь объекта незавершенного строительства — 168 квадратных метров, площадь застройки 99 квадратных метров. Стартовая цена лота — 513,6 тысячи рублей. Однако назначенный на 21 июня аукцион не состоялся: желающих выкупить объект так и не нашлось.

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