В Челябинской области простились с участником СВО Александром Федоровым

Федоров погиб, исполняя воинский долг
Федоров погиб, исполняя воинский долг

В городе Пласте Челябинской области простились с погибшим на СВО 43-летним Александром Федоровым. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа. 

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Александра Владимировича Федорова, участника специальной военной операции, который родился 26 сентября 1981 года. Прощание состоится в ритуальном зале», — сообщила пресс-служба Пласта в telegram-канале. 

Федоров отдал свою жизнь, исполняя воинский долг, защищая безопасность России. «Он до конца остался верен присяге, проявив героизм и преданность Родине. Администрация округа выражает соболезнования родным и близким», — добавили в пресс-службе муниципального округа. 

