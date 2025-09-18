В Челябинской области простились с участником СВО Александром Федоровым

В городе Пласте Челябинской области простились с погибшим на СВО 43-летним Александром Федоровым. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.
«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Александра Владимировича Федорова, участника специальной военной операции, который родился 26 сентября 1981 года. Прощание состоится в ритуальном зале», — сообщила пресс-служба Пласта в telegram-канале.
Федоров отдал свою жизнь, исполняя воинский долг, защищая безопасность России. «Он до конца остался верен присяге, проявив героизм и преданность Родине. Администрация округа выражает соболезнования родным и близким», — добавили в пресс-службе муниципального округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!