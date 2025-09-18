Спрос на Китай среди челябинских туристов взлетел на 40% после отмены визы

Спрос на Китай среди туристов из Челябинской области вырос на 40% после введения безвизового въезда для россиян. О том, что рост интереса произошел сразу же после новых условий, сообщил URA.RU директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов.
«Раньше в материковый Китай нужна была виза. Ее было несложно оформить, но это требовало времени и денег. Сейчас россиянам доступны поездки в любое место Китая без визы, и количество обращений выросло сразу на 30-40%», — отметил Садуртинов.
Представитель «Слетать.ру» уточнил, что сейчас доступны прямые рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска и Астаны, а также с пересадками через Арабские Эмираты. Прямой перелет из Екатеринбурга идет на Хайнань, однако он предполагает, что в ближайшее время могут появиться маршруты на материковый Китай.
Садуртинов также отметил, что челябинцам могут стать интересны самостоятельные путешествия на материк. Сейчас для туристов активно готовятся организованные экскурсионные поездки, однако после отмены визы отправиться в Поднебесную самостоятельно стало не сложно.
туры на неделю для двоих на завтраках стартуют примерно от 190 тысяч рублей, и отметил, что многие туристы планируют самостоятельно бронировать билеты и отели для экскурсионных поездок по материковому Китаю. На остров Хайнань при этом в семидневный тур с завтраками сейчас можно отправиться за 190 тысяч рублей на двоих.
«Я думаю, что на материковый Китай будет много самостоятельных туристов. Они будут покупать билеты, сами бронировать отели. На материк много заявок, но туры пока не бронировали», — уточнил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!