Мэр Перми пытается разобраться в разногласиях России и Запада

Алексей Демкин ищет ответы на исторические вопросы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Перми Алексей Демкин в свободное время читает историческую литературу и пытается разобраться в причинах непонимания между странами Запада и России. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Советник принес мне книгу „Вторая мировая война“ английского автора. Там несколько иной взгляд на события 1941-45 годов. Эту книгу я хочу почитать, посмотреть, в чем у нас исторические разногласия — между нашей литературой и той литературой, которая публикуется в европейских, западных странах. Чтобы самому разобраться, в чем наши споры и непонимания друг друга. Мы воспитывались на своих книгах, своих исторических фактах, а там показана несколько иная точка зрения», — сказал Демкин, отвечая на вопрос о литературных предпочтениях.

По словам мэра Перми, знать историю важно, чтобы не совершать ошибок в будущем. Разногласия России и стран Запада обострились в последние месяцы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.