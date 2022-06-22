Студентка в ДНР стала комбайнером, заменив ушедших воевать мужчин

22 июня 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Дарья Власюк успевает заменяет мужчин, ушедших на фронт Фото: Евгений Лебедев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студентка из донецкого села Многополье Дарья Власюк стала комбайнером и трактористкой в местном колхозе, заменив ушедших на фронт мужчин. Параллельно девушка готовится к выпускным экзаменам в Донецкой академии МВД. Об этом Власюк рассказала журналистам URA.RU. «Сейчас я готовлюсь к выпускным экзаменам в академии. Буду дипломированным юристом. Параллельно работаю здесь на тракторе и комбайне. Мужчин на предприятии осталось всего пять человек, вот мне и приходится заменять многих из них, но ничего, справляюсь. В 2014 году было сложнее, тогда здесь шли активные боевые действия, а при уборке полей можно было нарваться на неразорвавшиеся снаряды», — рассказала Дарья Власюк. Работать в колхозе «Многополье», расположенном в одноименном селе Амвросиевского района ДНР, Дарья начала в 16 лет. К работе в поле ее приучил отец, который трудится на этом же предприятии. С тех пор девушка регулярно участвует в сезонной работе по уборке урожая и заготовке сена. «Мой рабочий день начинается в 5:30 утра. Приходится вставать рано, чтобы помочь родителям в огороде. Затем к 7 часам выхожу на работу. В поле провожу весь день до 8-9 часов вечера. В период уборки урожая приходится работать и до 11 вечера. Через несколько дней у меня выпускные экзамены в академии, поэтому приходится выкраивать часы и на подготовку к ним. Жаль, что из-за текущей обстановки выпускного у нас не будет. Впрочем, в 2014 году, когда я заканчивала школу, у нас тоже отменили выпускной вечер», — посетовала Дарья Власюк. По словам главы «Многополье» Николая Костанды, Дарья стала спасением для сельхозпредприятия, в обслуживании которого сейчас около 2500 гектар земли. Девушка фактически заменила собой мужчин механизаторов, которые ушли на фронт. Сама Дарья пока не знает, чем будет заниматься после окончания академии. Она не исключает, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством и продолжит работать в родном селе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Студентка из донецкого села Многополье Дарья Власюк стала комбайнером и трактористкой в местном колхозе, заменив ушедших на фронт мужчин. Параллельно девушка готовится к выпускным экзаменам в Донецкой академии МВД. Об этом Власюк рассказала журналистам URA.RU. «Сейчас я готовлюсь к выпускным экзаменам в академии. Буду дипломированным юристом. Параллельно работаю здесь на тракторе и комбайне. Мужчин на предприятии осталось всего пять человек, вот мне и приходится заменять многих из них, но ничего, справляюсь. В 2014 году было сложнее, тогда здесь шли активные боевые действия, а при уборке полей можно было нарваться на неразорвавшиеся снаряды», — рассказала Дарья Власюк. Работать в колхозе «Многополье», расположенном в одноименном селе Амвросиевского района ДНР, Дарья начала в 16 лет. К работе в поле ее приучил отец, который трудится на этом же предприятии. С тех пор девушка регулярно участвует в сезонной работе по уборке урожая и заготовке сена. «Мой рабочий день начинается в 5:30 утра. Приходится вставать рано, чтобы помочь родителям в огороде. Затем к 7 часам выхожу на работу. В поле провожу весь день до 8-9 часов вечера. В период уборки урожая приходится работать и до 11 вечера. Через несколько дней у меня выпускные экзамены в академии, поэтому приходится выкраивать часы и на подготовку к ним. Жаль, что из-за текущей обстановки выпускного у нас не будет. Впрочем, в 2014 году, когда я заканчивала школу, у нас тоже отменили выпускной вечер», — посетовала Дарья Власюк. По словам главы «Многополье» Николая Костанды, Дарья стала спасением для сельхозпредприятия, в обслуживании которого сейчас около 2500 гектар земли. Девушка фактически заменила собой мужчин механизаторов, которые ушли на фронт. Сама Дарья пока не знает, чем будет заниматься после окончания академии. Она не исключает, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством и продолжит работать в родном селе.