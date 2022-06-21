Скандальные концерты возвращаются на Соборную площадь Перми

Уличные музыканты вновь дадут концерты на Соборной площади (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Соборной площади в центре Перми возобновятся концерты музыкантов, которые в прошлом году возмутили часть городской общественности. Как рассказал организатор фестиваля Олег Мясников, он достиг договоренностей и с чиновниками, и с представителями епархии.

«С главой Ленинского района мы договорились о продолжении в этом году летнего творческого фестиваля артистов Перми „Музыкальные встречи на Соборной“, который полюбился пермякам и гостям нашего города в прошлом году. Сегодня состоялся предварительный разговор с игуменьей Серафимой — настоятельницей храма Святителя Митрофана Воронежского, с которой мы успешно взаимодействовали и в прошлом году при организации концертов на Соборной площади, прилегающей к храму», — написал Мясников в соцсетях.

Летом 2021 года ежедневные концерты на Соборной площади вызвали возмущение в соцсетях, которое переросло в городской скандал с участием депутата думы Надежды Агишевой. Ряд пермяков не устроило, что уличные музыканты используют звукоусиливающие устройства и мешают работникам близлежащих офисов, культурных и культовых учреждений. При этом в Пермской епархии заявляли, что организаторы выступлений договорились с ними о времени концертов и соблюдают правила. URA.RU также рассказывало, что осенью 2021 года организатор фестиваля Олег Мясников был назначен и. о. директора муниципального ДК им. Пушкина, но был вынужден уволиться в феврале 2022 года из-за своей позиции по поводу событий на Украине.

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