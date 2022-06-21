21 июня 2022

В Челябинской области установится 35-градусная жара. Скрин

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Клипарт. Нижневартовск, солнце, закат, спальный район, город, вечер
На юге региона 24 июня ожидается жара Фото:

В Челябинской области в пятницу установится аномальная жара. К концу рабочей недели столбик термометра на юге региона поднимется до 35 градусов, следует из прогноза на сайте областного Гидрометеоцентра.

«24 июня дневная температура воздуха на юге Челябинской области прогреется до 35 градусов. В регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы», — пояснили в региональном гидрометцентре.

Аномальная жара на юге области будет длится до субботы и к выходным температура опустится до 30 градусов тепла. В субботу синоптики также прогнозируют среднюю дневную температуру по области в 21-26 градусов тепла.

Несмотря на жару на юге области 24 июня, в целом по региону температура воздуха не превысит 28 градусов
Фото:

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В Челябинской области в пятницу установится аномальная жара. К концу рабочей недели столбик термометра на юге региона поднимется до 35 градусов, следует из прогноза на сайте областного Гидрометеоцентра. «24 июня дневная температура воздуха на юге Челябинской области прогреется до 35 градусов. В регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы», — пояснили в региональном гидрометцентре. Аномальная жара на юге области будет длится до субботы и к выходным температура опустится до 30 градусов тепла. В субботу синоптики также прогнозируют среднюю дневную температуру по области в 21-26 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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