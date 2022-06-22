22 июня 2022

В Нижнем Тагиле пьяный водитель с семьей в машине попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария Курган, дтп, разбитый автомобиль
Пьяный тагильчанин с семьей в салоне автомобиля попал в ДТП (архивное фото) Фото:

Пьяный водитель с семьей и детьми в салоне автомобиля попал в ДТП в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил очевидец.

«Водила иномарки и его пассажирка были пьяными. В машине были дети. Вроде бы они не пострадали. Там мужчина-очевидец помогал доставать их из салона и потом они увели их домой, видимо, где-то тут рядом живут», — рассказал очевидец сообществу «Иницидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 22 июня около 22:50 на пересечении улицы Победы и проспекта Мира. По словам очевидцев, водитель Toyota не предоставил преимущества поворачивающей «Лада Калина». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее агентство рассказывало о смертельном ДТП на свердловской трассе, водитель легковушки столкнулся с припаркованным грузовиком и вылетел на обочину. Также URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 15-летнюю девочку, ехавшую по краю дороги на электросамокате.

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Пьяный водитель с семьей и детьми в салоне автомобиля попал в ДТП в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил очевидец. «Водила иномарки и его пассажирка были пьяными. В машине были дети. Вроде бы они не пострадали. Там мужчина-очевидец помогал доставать их из салона и потом они увели их домой, видимо, где-то тут рядом живут», — рассказал очевидец сообществу «Иницидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло 22 июня около 22:50 на пересечении улицы Победы и проспекта Мира. По словам очевидцев, водитель Toyota не предоставил преимущества поворачивающей «Лада Калина». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Ранее агентство рассказывало о смертельном ДТП на свердловской трассе, водитель легковушки столкнулся с припаркованным грузовиком и вылетел на обочину. Также URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 15-летнюю девочку, ехавшую по краю дороги на электросамокате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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