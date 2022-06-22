Екатеринбуржец погиб после ДТП с припаркованным грузовиком

В ДТП под Екатеринбургом погиб водитель легковушки после столкновения с грузовиком (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель Ford Focus погиб до прибытия врачей после столкновения с припаркованным грузовиком на 12 километре Дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель Ford Fоcus двигаясь по автодороге дублера Сибирского допустил наезд на припаркованную автомашину MAN, после чего допустил съезд с проезжей части. В результате ДТП 58-летний водитель Ford Fоcus скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили представители ведомства.

Водитель грузовика пояснил, что остановился на обочине для отдыха. ДТП произошло около 17:00, сотрудники полиции установили, что у погибшего был 22-летний водительский стаж, а в момент столкновения мужчина был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадала 15-летняя девочка, ехавшая по краю дороги на электросамокате. Также агентство рассказывало, что свердловчанин не может добиться компенсации от виновника ДТП, в котором погибла ее семилетняя дочь.

После столкновения машина вылетела на обочину Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Легковушка врезалась в припаркованный грузовик Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга