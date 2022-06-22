Екатеринбуржец погиб после ДТП с припаркованным грузовиком

Водитель Ford Focus погиб до прибытия врачей после столкновения с припаркованным грузовиком на 12 километре Дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель Ford Fоcus двигаясь по автодороге дублера Сибирского допустил наезд на припаркованную автомашину MAN, после чего допустил съезд с проезжей части. В результате ДТП 58-летний водитель Ford Fоcus скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили представители ведомства.
Водитель грузовика пояснил, что остановился на обочине для отдыха. ДТП произошло около 17:00, сотрудники полиции установили, что у погибшего был 22-летний водительский стаж, а в момент столкновения мужчина был пристегнут ремнем безопасности.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадала 15-летняя девочка, ехавшая по краю дороги на электросамокате. Также агентство рассказывало, что свердловчанин не может добиться компенсации от виновника ДТП, в котором погибла ее семилетняя дочь.
После столкновения машина вылетела на обочину
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Легковушка врезалась в припаркованный грузовик
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Водитель Ford Focus погиб до прибытия врачей после столкновения с припаркованным грузовиком на 12 километре Дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель Ford Fоcus двигаясь по автодороге дублера Сибирского допустил наезд на припаркованную автомашину MAN, после чего допустил съезд с проезжей части. В результате ДТП 58-летний водитель Ford Fоcus скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили представители ведомства. Водитель грузовика пояснил, что остановился на обочине для отдыха. ДТП произошло около 17:00, сотрудники полиции установили, что у погибшего был 22-летний водительский стаж, а в момент столкновения мужчина был пристегнут ремнем безопасности. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадала 15-летняя девочка, ехавшая по краю дороги на электросамокате. Также агентство рассказывало, что свердловчанин не может добиться компенсации от виновника ДТП, в котором погибла ее семилетняя дочь.