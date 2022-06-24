24 июня 2022
23 июня 2022

Житель Сургута украл электросамокат из проката. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ложное минирование ТЦ Эспланада. Пермь, электросамокаты, ложное минирование
Возбуждено уголовное дело Фото:

В Сургуте (ХМАО) местный житель на руках унес электросамокат к себе домой. Он планировал убрать встроенный прибор с GPS.

«Похититель добрался до модуля, попытался отрезать, но данные сохраняются. Убирать его бессмысленно. При демонтаже GSM-модуля самокат не работает. Его можно только сдать на металлолом», — приводит слова Сергея Скиндера, исполняющего обязанности директора компании e-motion «О, Сургут!» в соцсети «ВКонтакте».

Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения и GSM-модулю. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). ЧП произошло в ночь с 22 на 23 июня, но с заявлением владельцы обратились 24 июня.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте иномарка сбила мужчину на электросамокате. Оказалось, он находился в федеральном розыске.

Подозреваемого вычислили по камерам

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В Сургуте (ХМАО) местный житель на руках унес электросамокат к себе домой. Он планировал убрать встроенный прибор с GPS. «Похититель добрался до модуля, попытался отрезать, но данные сохраняются. Убирать его бессмысленно. При демонтаже GSM-модуля самокат не работает. Его можно только сдать на металлолом», — приводит слова Сергея Скиндера, исполняющего обязанности директора компании e-motion «О, Сургут!» в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения и GSM-модулю. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). ЧП произошло в ночь с 22 на 23 июня, но с заявлением владельцы обратились 24 июня. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте иномарка сбила мужчину на электросамокате. Оказалось, он находился в федеральном розыске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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