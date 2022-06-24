В Сургуте (ХМАО) местный житель на руках унес электросамокат к себе домой. Он планировал убрать встроенный прибор с GPS.
«Похититель добрался до модуля, попытался отрезать, но данные сохраняются. Убирать его бессмысленно. При демонтаже GSM-модуля самокат не работает. Его можно только сдать на металлолом», — приводит слова Сергея Скиндера, исполняющего обязанности директора компании e-motion «О, Сургут!» в соцсети «ВКонтакте».
Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения и GSM-модулю. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). ЧП произошло в ночь с 22 на 23 июня, но с заявлением владельцы обратились 24 июня.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте иномарка сбила мужчину на электросамокате. Оказалось, он находился в федеральном розыске.
В Сургуте (ХМАО) местный житель на руках унес электросамокат к себе домой. Он планировал убрать встроенный прибор с GPS. «Похититель добрался до модуля, попытался отрезать, но данные сохраняются. Убирать его бессмысленно. При демонтаже GSM-модуля самокат не работает. Его можно только сдать на металлолом», — приводит слова Сергея Скиндера, исполняющего обязанности директора компании e-motion «О, Сургут!» в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения и GSM-модулю. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). ЧП произошло в ночь с 22 на 23 июня, но с заявлением владельцы обратились 24 июня. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте иномарка сбила мужчину на электросамокате. Оказалось, он находился в федеральном розыске.