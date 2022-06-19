В Сургуте сбили преступника на самокате, объявленного в розыск

20 июня 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Мужчина на самокате находился в федеральном розыске за кражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте иномарка сбила мужчину на электросамокате. Оказалось, он находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «В Сургуте на улице Быстринской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката и иномарки. Сотрудниками полиции установлено, что данный гражданин [управляющий самокатом] с осени 2021 года находится в федеральном розыске, объявленном УФСИН России по Республике Башкортостан, — говорится на сайте ведомства. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении за кражу. Он должен был явится туда самостоятельно, но так этого и не сделал. Теперь преступник попал в больницу с травмами, а также на него составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте разыскивали пару, которую подозревали в краже самоката у семилетнего ребенка. Якобы они украли его ради того, чтобы покаталась их собственная дочь. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте иномарка сбила мужчину на электросамокате. Оказалось, он находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «В Сургуте на улице Быстринской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката и иномарки. Сотрудниками полиции установлено, что данный гражданин [управляющий самокатом] с осени 2021 года находится в федеральном розыске, объявленном УФСИН России по Республике Башкортостан, — говорится на сайте ведомства. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении за кражу. Он должен был явится туда самостоятельно, но так этого и не сделал. Теперь преступник попал в больницу с травмами, а также на него составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте разыскивали пару, которую подозревали в краже самоката у семилетнего ребенка. Якобы они украли его ради того, чтобы покаталась их собственная дочь.