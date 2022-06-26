Байден потерял доверие американцев из-за вранья про Россию. Заявление конгрессмена США

26 июня 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Текущая стратегия демократов заключается в том, чтобы обвинить всех вокруг Фото: Patrick Semansky AP/TASS Подавляющее большинство американцев не верит президенту Джо Байдену, который возлагает вину за рекордную инфляцию в стране на Россию, и скептически относится к тому, что этому поспособствовали текущие события на Украине. Об этом заявил конгрессмен Майк Уолтц. По словам политика, текущая стратегия демократов заключается в том, чтобы обвинить всех вокруг, в том числе и президента РФ Владимира Путина, лишь бы снять с себя ответственность за экономический кризис в стране. «Американцы откатываются назад в плане жизненного благополучия. И, тем не менее, вина за это накладывается на всех, кроме демократов», — пояснил Уолтц в интервью Newsmax. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время США стали посмешищем для всего мира. «США больше не великая страна, это страна упадка», — подчеркнул он. То, что утверждения президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на бензин ложны, заявлял также обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Подавляющее большинство американцев не верит президенту Джо Байдену, который возлагает вину за рекордную инфляцию в стране на Россию, и скептически относится к тому, что этому поспособствовали текущие события на Украине. Об этом заявил конгрессмен Майк Уолтц. По словам политика, текущая стратегия демократов заключается в том, чтобы обвинить всех вокруг, в том числе и президента РФ Владимира Путина, лишь бы снять с себя ответственность за экономический кризис в стране. «Американцы откатываются назад в плане жизненного благополучия. И, тем не менее, вина за это накладывается на всех, кроме демократов», — пояснил Уолтц в интервью Newsmax. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время США стали посмешищем для всего мира. «США больше не великая страна, это страна упадка», — подчеркнул он. То, что утверждения президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на бензин ложны, заявлял также обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин.