Трамп: США превратились в посмешище

США пришли в упадок, считает Дональд Трамп
В последнее время США стали посмешищем для всего мира. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Иллинойс.
«США больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — передает ТАСС слова Трампа.
Ранее Трамп также заявлял, что нынешний американский президент Джо Байден ведет страну к третьей мировой войне. По мнению бывшего американского лидера, мир находится в самом опасном периоде во всеобщей истории.
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