25 июня 2022

Трамп: США превратились в посмешище

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт The White House, флаг сша, трамп дональд
США пришли в упадок, считает Дональд Трамп Фото:

В последнее время США стали посмешищем для всего мира. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Иллинойс.

«США больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — передает ТАСС слова Трампа.

Ранее Трамп также заявлял, что нынешний американский президент Джо Байден ведет страну к третьей мировой войне. По мнению бывшего американского лидера, мир находится в самом опасном периоде во всеобщей истории.

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В последнее время США стали посмешищем для всего мира. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Иллинойс. «США больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — передает ТАСС слова Трампа. Ранее Трамп также заявлял, что нынешний американский президент Джо Байден ведет страну к третьей мировой войне. По мнению бывшего американского лидера, мир находится в самом опасном периоде во всеобщей истории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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