Пермский завод повысит зарплаты своим сотрудникам

Предприятие «ВСМПО-Ависма» проиндексировало зарплаты своим рабочим в Пермском крае на 8,4%. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда по Пермскому краю.
«По результатам работы комиссии было принято решение о повышении заработной платы работников и проведении индексации на 8,4%», — говорится на сайте инспекции. Это произошло после профилактической проверки на предприятии.
ПАО «Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана. Ее заводы располагаются в Березниках (Пермский край) и Верхней Салде (Свердловская обалсть).
URA.RU также рассказывало о планах российских властей повысить минимальный размер оплаты труда в стране. Помимо этого в планах у правительства повысить и прожиточный минимум.
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Предприятие «ВСМПО-Ависма» проиндексировало зарплаты своим рабочим в Пермском крае на 8,4%. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда по Пермскому краю. «По результатам работы комиссии было принято решение о повышении заработной платы работников и проведении индексации на 8,4%», — говорится на сайте инспекции. Это произошло после профилактической проверки на предприятии. ПАО «Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана. Ее заводы располагаются в Березниках (Пермский край) и Верхней Салде (Свердловская обалсть). URA.RU также рассказывало о планах российских властей повысить минимальный размер оплаты труда в стране. Помимо этого в планах у правительства повысить и прожиточный минимум.