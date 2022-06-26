26 июня 2022
25 июня 2022

Пермский завод повысит зарплаты своим сотрудникам

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ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, рабочее место, плавильня, промышленное предприятие, всмпо ависма, производство титана
Решение об индексации зарплат на заводе приняли после инспекции Росструда Фото:

Предприятие «ВСМПО-Ависма» проиндексировало зарплаты своим рабочим в Пермском крае на 8,4%. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда по Пермскому краю.

«По результатам работы комиссии было принято решение о повышении заработной платы работников и проведении индексации на 8,4%», — говорится на сайте инспекции. Это произошло после профилактической проверки на предприятии.

ПАО «Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана. Ее заводы располагаются в Березниках (Пермский край) и Верхней Салде (Свердловская обалсть).

URA.RU также рассказывало о планах российских властей повысить минимальный размер оплаты труда в стране. Помимо этого в планах у правительства повысить и прожиточный минимум.

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Предприятие «ВСМПО-Ависма» проиндексировало зарплаты своим рабочим в Пермском крае на 8,4%. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда по Пермскому краю. «По результатам работы комиссии было принято решение о повышении заработной платы работников и проведении индексации на 8,4%», — говорится на сайте инспекции. Это произошло после профилактической проверки на предприятии. ПАО «Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана. Ее заводы располагаются в Березниках (Пермский край) и Верхней Салде (Свердловская обалсть). URA.RU также рассказывало о планах российских властей повысить минимальный размер оплаты труда в стране. Помимо этого в планах у правительства повысить и прожиточный минимум.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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