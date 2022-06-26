Пермский завод повысит зарплаты своим сотрудникам

Решение об индексации зарплат на заводе приняли после инспекции Росструда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятие «ВСМПО-Ависма» проиндексировало зарплаты своим рабочим в Пермском крае на 8,4%. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда по Пермскому краю.

«По результатам работы комиссии было принято решение о повышении заработной платы работников и проведении индексации на 8,4%», — говорится на сайте инспекции. Это произошло после профилактической проверки на предприятии.

ПАО «Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана. Ее заводы располагаются в Березниках (Пермский край) и Верхней Салде (Свердловская обалсть).

URA.RU также рассказывало о планах российских властей повысить минимальный размер оплаты труда в стране. Помимо этого в планах у правительства повысить и прожиточный минимум.