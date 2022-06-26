Курганец выступил против США, ЛГТБ и сатанизма. Видео

27 июня 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Курганец записал видеообращение против США и его навязывании ЛГБТ-ценностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганский активист Александр Бубнов записал видеообращение, в котором он выступает против США, ЛГБТ-сообщества и сатанизма. Соответствующий ролик мужчина выложил на личной странице соцсети «ВКонтакте». «Я поддерживаю акцию против США. Эта страна стремится уничтожить все человечество на планете Земля. Они сеют разруху, голод, убийство мирного населения, взращивание нацизма, фашизма, сатанизма. Я против навязывания ЛГБТ-ценностей в нашей стране и против США, потому что они сеют зло», — говорит Бубнов в видео. Также мужчина выступает против Болонской системы образования, которая, по его словам, отупляет российских детей. Как отмечает Бубнов, он поддерживает идею о формировании многополярного, гуманного и созидательного мира. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана ответила президенту Джо Байдену в стихотворной форме. Несмотря на то, что он ее до этого не спрашивал. Обращение было приурочено к объявлению об уходе бренда Coca-Cola из России. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганский активист Александр Бубнов записал видеообращение, в котором он выступает против США, ЛГБТ-сообщества и сатанизма. Соответствующий ролик мужчина выложил на личной странице соцсети «ВКонтакте». «Я поддерживаю акцию против США. Эта страна стремится уничтожить все человечество на планете Земля. Они сеют разруху, голод, убийство мирного населения, взращивание нацизма, фашизма, сатанизма. Я против навязывания ЛГБТ-ценностей в нашей стране и против США, потому что они сеют зло», — говорит Бубнов в видео. Также мужчина выступает против Болонской системы образования, которая, по его словам, отупляет российских детей. Как отмечает Бубнов, он поддерживает идею о формировании многополярного, гуманного и созидательного мира. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана ответила президенту Джо Байдену в стихотворной форме. Несмотря на то, что он ее до этого не спрашивал. Обращение было приурочено к объявлению об уходе бренда Coca-Cola из России.