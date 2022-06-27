В Курганской области умер первый гендиректор урановой компании

Прощание с Валерием Смышляевым проходит 28 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области умер первый гендиректор компании «Далур» Валерий Смышляев. Об этом сообщили представители администрации Далматовского района.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 июня 2022 г. завершился жизненный путь первого генерального директора ЗАО „Далур“ Валерия Юрьевича Смышляева. <…> Администрация Далматовского района вместе с коллективом АО „Далур“ разделяет скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родственниками и близкими», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

По данным местных властей, Смышляев более полувека работал в сфере поиска и разведки урановых месторождений, начав свой путь с должности младшего специалиста. В 2001 году его избрали первым гендиректором «Далура», созданным при его участии. Под руководством Смышляева построили и ввели в эксплуатацию основные объекты предприятия.

Его награждали знаками «Ветеран атомной энергетики и промышленности» и «Шахтерская слава» III степени. Прощание со Смышляевым проходит 28 июня в селе Уксянское.

Валерий Смышляев руководил ЗАО «Далур» с 2001 года Фото: группа администрации Далматовского района в соцсети «ВКонтакте»