Водитель скорой из Челябинска выиграл в лотерею загородный дом

Счастливый билет Дмитрий Бадин приобрел в киоске «Столото» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Челябинска Дмитрий Бадин, работающий водителем на скорой помощи, выиграл в лотерею загородный дом стоимостью в 900 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Столото.

«В конце ноября 2021 года я пришел в киоск „Столото“ и приобрел много билетов. Через пару дней вернулся в киоск и без лишних мыслей левой рукой выбрал еще несколько билетов „Золотой подковы“, среди которых и оказался счастливый», — рассказал челябинец.

Дмитрий работает водителем на легковом автомобиле медицинской помощи в детской поликлинике. Весь месяц билеты лежали у Дмитрия в бардачке служебной машины. О выигрыше участник узнал 2 января 2022 года во время рабочего перерыва. Он включил на сайте «Столото» ролик с трансляцией розыгрыша и начал сверять свои числа.

«Оказалось, что в седьмом туре я выиграл загородный дом. О выигрыше я сообщил работнице киоска „Столото“, Она была так рада за меня, что я решил отблагодарить ее бутылкой шампанского», — рассказал победитель.

Дмитрий решил потратить выигранные деньги на покупку автомобиля и мобильного телефона. Он отметил, что для привлечения удачи носит цепочку с камнем хризопраз, а дома хранит статуэтки трехлапой жабы и Хотея.