Жители Миасса потребовали вернуть горячую воду после банкротства котельной

Жители поселка Первомайский города Миасса Челябинской области потребовали вернуть горячую воду, которую перестала подавать котельная-банкрот. В пресс-службе администрации Миасса URA.RU рассказали, когда горячая вода появится в кранах.
«Котельную остановили по причине банкротства, обещают дать горячую воду только с началом отопительного сезона. Помогите — нам нужна вода», — пишет местный житель Игорь В. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Сельчане утверждают, что долги владельцев котельной достигают 25 миллионов рублей.
Как сообщили редакции URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, действительно, сейчас собственник котельной — ООО «УралТеплоСтрой» — находится в состоянии банкротства. Фактически управление осуществляет конкурсный управляющий.
«Глава округа сегодня в ходе аппаратного совещания поставил профильным руководителям задачу решить вопрос подачи горячей воды не позднее середины июля этого года, не дожидаясь смены собственника после окончания процедуры банкротства. Прокуратура Миасского городского округа в курсе данной ситуации», — уточнили в пресс-службе мэрии. Они добавили, что этот вопрос находится на ежедневном контроле главы округа и специалистов сферы ЖКХ.
В администрации округа уточнили, что сейчас есть два варианта решения проблемы: привлечь сотрудников собственника для запуска и поддержания работы котельной или передать объект муниципальному предприятию для выполнения функции эксплуатирующей организации. На прошлой неделе, 24 июня, был назначен новый конкурсный управляющий, сейчас идет передача документов. Администрация округа с управляющим примет решение об ответственном лице за восстановление работы котельной. Редакция URA.RU направила запрос собственнику котельной — ООО «УралТеплоСтрой». Ответ будет опубликован после получения.
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