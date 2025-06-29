В деревне под Чебаркулем пять лет топит дождями дом военных

Жители многоквартирного дома №1 по улице Цвиллинга в деревне Барановка Чебаркульского района Челябинской области потребовали провести ремонт крыши, которая уже пять лет течет при каждом дожде. Видео ливня внутри дома они разместили в соцсетях. В администрации района ответили URA.RU, чем смогли помочь челябинцам, живущим в доме, принадлежащем Минобороны РФ.
«В течение пяти лет жители вздрагивают от каждого дождя, потому что дома начинается настоящий катаклизм с затоплением и замыканием проводки. В этом подъезде проживает ветеран Чернобыльской АЭС, военный пенсионер (более 20 лет службы), дочь ветерана Великой Отечественной войны, дети жильцов служат на СВО. Помогите!» — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Жители рассказали, что пробовали жаловаться в различные инстанции, однако им нигде не смогли помочь. В пресс-службе администрации Чебаркульского района пояснили URA.RU, что им удалось приблизить сроки капитального ремонта на несколько лет.
«Специалисты управления строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Чебаркульского района со своей стороны провели работу, чтобы сдвинуть сроки проведения капитального ремонта на несколько лет ранее. Сейчас он запланирован на 2024-2026 годы», — уточнили в пресс-службе администрации района. Работой займется регоператор капремонта.
В пресс-службе мэрии добавили, что данный дом действительно принадлежит Минобороны, в нем всего одна муниципальная квартира. Здание обслуживает управляющая компания «Сфера», которая ответственна за текущие ремонты. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Минобороны РФ, ответ будет опубликован после получения.
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