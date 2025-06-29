Рейсовый автобус попал в ДТП в Челябинской области, есть раненые

В ДТП пострадали минимум пять человек
В Челябинской области рейсовый автобус Усть-Катав — Малояз столкнулся с Газелью и двумя легковыми автомобилями. Пять человек ранены, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«30 июня в 08:50 на трассе М-5 „Урал“ столкнулись попутно двигающиеся рейсовый автобус Усть-Катав — Малояз с Газелью и двумя автомобилями. По предварительной информации пять человек ранено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На участке введено реверсивное движение.
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