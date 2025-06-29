29 июня 2025

Рейсовый автобус попал в ДТП в Челябинской области, есть раненые. Фото

Рейсовый автобус попал в ДТП в Челябинской области, есть раненые
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадали минимум пять человек
В ДТП пострадали минимум пять человек Фото:

В Челябинской области рейсовый автобус Усть-Катав — Малояз столкнулся с Газелью и двумя легковыми автомобилями. Пять человек ранены, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«30 июня в 08:50 на трассе М-5 „Урал“ столкнулись попутно двигающиеся рейсовый автобус Усть-Катав — Малояз с Газелью и двумя автомобилями. По предварительной информации пять человек ранено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На участке введено реверсивное движение. 

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В Челябинской области рейсовый автобус Усть-Катав — Малояз столкнулся с Газелью и двумя легковыми автомобилями. Пять человек ранены, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».  «30 июня в 08:50 на трассе М-5 „Урал“ столкнулись попутно двигающиеся рейсовый автобус Усть-Катав — Малояз с Газелью и двумя автомобилями. По предварительной информации пять человек ранено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На участке введено реверсивное движение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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