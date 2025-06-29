29 июня 2025

Два кандидата на место: конкуренция на челябинских выборах в ЗСО растет

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По итогам выборов определят 60 депутатов ЗСО
По итогам выборов определят 60 депутатов ЗСО Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Конкуренция на выборах с заксобрание Челябинской области достигла двух человек на место. Об этом информирует портал избиркома РФ.

«Количество кандидатов — 120. Это представители партий „Единая Россия“, ЛДПР, „Справедливая Россия“, КПРФ, Партии пенсионеров, „Яблока“, а также партии „Новые люди“, — информирует портал.

Также на данный момент выдвинутым кандидатом значится один самовыдвиженец. Это директор дома народного творчества Елена Юртаева, выдвинувшаяся по округу № 21 (бывший Чебаркульский). Еще один кандидат-самовыдвиженец, водитель Андрей Тингаев, выдвинувшийся по округу № 7 (бывший Саткинский) утратил статус выдвинутого кандидата как самовыдвиженец. В то же время он включен в партийный список КПРФ под номером 35.

Губернатор Алексей Текслер, который по решению конференции реготделения «Единой России» должен возглавить список кандидатов от ЕР, пока в список кандидатов на сайте не внесен. Выдвижение кандидатов в заксобрание завершится 1 июля.

Выборы в заксобрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. По итогам распределят 60 депутатских мандатов — 30 по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.

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Конкуренция на выборах с заксобрание Челябинской области достигла двух человек на место. Об этом информирует портал избиркома РФ. «Количество кандидатов — 120. Это представители партий „Единая Россия“, ЛДПР, „Справедливая Россия“, КПРФ, Партии пенсионеров, „Яблока“, а также партии „Новые люди“, — информирует портал. Также на данный момент выдвинутым кандидатом значится один самовыдвиженец. Это директор дома народного творчества Елена Юртаева, выдвинувшаяся по округу № 21 (бывший Чебаркульский). Еще один кандидат-самовыдвиженец, водитель Андрей Тингаев, выдвинувшийся по округу № 7 (бывший Саткинский) утратил статус выдвинутого кандидата как самовыдвиженец. В то же время он включен в партийный список КПРФ под номером 35. Губернатор Алексей Текслер, который по решению конференции реготделения «Единой России» должен возглавить список кандидатов от ЕР, пока в список кандидатов на сайте не внесен. Выдвижение кандидатов в заксобрание завершится 1 июля. Выборы в заксобрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. По итогам распределят 60 депутатских мандатов — 30 по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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