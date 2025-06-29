Два кандидата на место: конкуренция на челябинских выборах в ЗСО растет

Конкуренция на выборах с заксобрание Челябинской области достигла двух человек на место. Об этом информирует портал избиркома РФ.
«Количество кандидатов — 120. Это представители партий „Единая Россия“, ЛДПР, „Справедливая Россия“, КПРФ, Партии пенсионеров, „Яблока“, а также партии „Новые люди“, — информирует портал.
Также на данный момент выдвинутым кандидатом значится один самовыдвиженец. Это директор дома народного творчества Елена Юртаева, выдвинувшаяся по округу № 21 (бывший Чебаркульский). Еще один кандидат-самовыдвиженец, водитель Андрей Тингаев, выдвинувшийся по округу № 7 (бывший Саткинский) утратил статус выдвинутого кандидата как самовыдвиженец. В то же время он включен в партийный список КПРФ под номером 35.
Губернатор Алексей Текслер, который по решению конференции реготделения «Единой России» должен возглавить список кандидатов от ЕР, пока в список кандидатов на сайте не внесен. Выдвижение кандидатов в заксобрание завершится 1 июля.
Выборы в заксобрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. По итогам распределят 60 депутатских мандатов — 30 по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.
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