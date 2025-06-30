На Челябинскую область надвигается жара с грозами и градом

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Челябинцев предупредили о жаре и граде
Челябинцев предупредили о жаре и граде Фото:

В Челябинской области 1 июля ожидается жаркая погода с грозами и градом. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Днем 1 июля облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днём 23-28 градусов», — предупредили метеорологи.

Синоптики отмечают, что днем ожидается ветер 5-10 метров в секунду, порывы до 15-17 метров в секунду. В Челябинске ночью без осадков, днем также ожидаются грозы с градом. Синоптики уже предупреждали, что предстоящая неделя с 30 июня по 6 июля в Челябинске и области ожидается дождливой, но теплой.

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В Челябинской области 1 июля ожидается жаркая погода с грозами и градом. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Днем 1 июля облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днём 23-28 градусов», — предупредили метеорологи. Синоптики отмечают, что днем ожидается ветер 5-10 метров в секунду, порывы до 15-17 метров в секунду. В Челябинске ночью без осадков, днем также ожидаются грозы с градом. Синоптики уже предупреждали, что предстоящая неделя с 30 июня по 6 июля в Челябинске и области ожидается дождливой, но теплой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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