На Челябинскую область надвигается жара с грозами и градом

В Челябинской области 1 июля ожидается жаркая погода с грозами и градом. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Днем 1 июля облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днём 23-28 градусов», — предупредили метеорологи.
Синоптики отмечают, что днем ожидается ветер 5-10 метров в секунду, порывы до 15-17 метров в секунду. В Челябинске ночью без осадков, днем также ожидаются грозы с градом. Синоптики уже предупреждали, что предстоящая неделя с 30 июня по 6 июля в Челябинске и области ожидается дождливой, но теплой.
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