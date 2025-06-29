29 июня 2025

В Челябинской области 80% больниц не могут найти медиков на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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В лечебных учреждениях пожаловались на острую нехватку врачей
В лечебных учреждениях пожаловались на острую нехватку врачей Фото:

В Челябинской области 80% поликлиник и больниц испытывают сложности с поиском медиков для трудоустройства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится всего два резюме, чего недостаточно.

«Медицина и фармацевтика остаются самой дефицитной профессиональной сферой в регионе. Здоровое для рынка труда соотношение спроса и предложения начинается от четырех резюме на вакансию, а здесь — в раза раза меньше», — подчеркнули URA.RU в HeadHunter.

Аналитики заметили, что трудности работодателей связаны с поиском не только врачей, но младшего медперсонала. Несмотря на рост активности со стороны местных кандидатов (плюс 23%), кадров по-прежнему не хватает.

Текучесть на рабочих местах связана с неудовлетворенностью условиями труда. В ходе опроса 59% работодателей заявили, что основными факторами ухода специалистов стали низкие зарплаты, плохие условия работы и постоянный стресс. В больницах заявили о необходимости повышать уровень доходов медиков и создавать для врачей более комфортную рабочую атмосферу, например, снизить объем бумажной волокиты.

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В Челябинской области 80% поликлиник и больниц испытывают сложности с поиском медиков для трудоустройства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится всего два резюме, чего недостаточно. «Медицина и фармацевтика остаются самой дефицитной профессиональной сферой в регионе. Здоровое для рынка труда соотношение спроса и предложения начинается от четырех резюме на вакансию, а здесь — в раза раза меньше», — подчеркнули URA.RU в HeadHunter. Аналитики заметили, что трудности работодателей связаны с поиском не только врачей, но младшего медперсонала. Несмотря на рост активности со стороны местных кандидатов (плюс 23%), кадров по-прежнему не хватает. Текучесть на рабочих местах связана с неудовлетворенностью условиями труда. В ходе опроса 59% работодателей заявили, что основными факторами ухода специалистов стали низкие зарплаты, плохие условия работы и постоянный стресс. В больницах заявили о необходимости повышать уровень доходов медиков и создавать для врачей более комфортную рабочую атмосферу, например, снизить объем бумажной волокиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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