В Челябинской области 80% больниц не могут найти медиков на работу

В Челябинской области 80% поликлиник и больниц испытывают сложности с поиском медиков для трудоустройства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится всего два резюме, чего недостаточно.
«Медицина и фармацевтика остаются самой дефицитной профессиональной сферой в регионе. Здоровое для рынка труда соотношение спроса и предложения начинается от четырех резюме на вакансию, а здесь — в раза раза меньше», — подчеркнули URA.RU в HeadHunter.
Аналитики заметили, что трудности работодателей связаны с поиском не только врачей, но младшего медперсонала. Несмотря на рост активности со стороны местных кандидатов (плюс 23%), кадров по-прежнему не хватает.
Текучесть на рабочих местах связана с неудовлетворенностью условиями труда. В ходе опроса 59% работодателей заявили, что основными факторами ухода специалистов стали низкие зарплаты, плохие условия работы и постоянный стресс. В больницах заявили о необходимости повышать уровень доходов медиков и создавать для врачей более комфортную рабочую атмосферу, например, снизить объем бумажной волокиты.
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