В Челябинской области в первую волну зачислят 80% первоклассников

Порядка 80% первоклассников будут зачислены в начальные школы Челябинской области в первую волну приема заявлений. Большинство родителей подавали заявки через портал Госуслуг, сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования.
«На данный момент по Челябинской области подано более 34 тысяч заявлений в первый класс, что составляет 80% от прогнозного числа первоклассников. 88% заявлений зарегистрированы с использованием электронного сервиса портала Госуслуг», — уточнили в пресс-службе образовательного учреждения. По данным ведомства, это на 10% больше, чем в прошлом году.
В учреждении уточнили, что прием заявлений в первые классы на 2025/2026 учебный год для детей, проживающих на закрепленных за школами территориях, а также обладающих внеочередным, первоочередным или преимущественным правом поступления (в том числе при обучении в учреждении братьев и/или сестер будущих первоклассников), завершается сегодня, 30 июня. При этом все больше родителей выбирают электронный способ подачи заявлений. Популярность цифрового ресурса объясняется не только возможностью подать документы в любое удобное время, но и простым интерфейсом.
С 1 июля в течение трех рабочих дней школы сформируют приказы о зачислении детей. С 6 июля заявления на поступление в первый класс можно будет подавать независимо от места проживания — как через электронную форму, так и лично в выбранной школе. Зачисление осуществляется в течение пяти рабочих дней после приема всех необходимых документов.
Кроме того, на портале Госуслуг предоставляется услуга по оформлению заявлений на перевод между школами и на поступление в 10-й класс. С 1 июня 2025 года такой возможностью воспользовались уже свыше трех тысяч родителей.
Зачисление в первые классы в этом году стартовало 28 марта. Подробный алгоритм действий читайте на сайте URA.RU.
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