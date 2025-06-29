29 июня 2025
28 июня 2025

Челябинцев ждет дождливая неделя. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на дождь, погода будет теплой в начале июля
Несмотря на дождь, погода будет теплой в начале июля Фото:

Неделя с 30 июня по 6 июля в Челябинске прогнозируется дождливой. Осадки ожидаются все семь дней, рассказали синоптики «Гисметео».

«На неделе с 30 июня по 6 июля каждый день будут дожди. Предполагается, что осадки будут кратковременными», — сообщили метеорологи.

Температура воздуха будет находиться в диапазоне от 21 до 27 градусов днем. Ночью столбик термометра будет опускаться до 14 градусов. 

На прошлой неделе в Челябинске также наблюдались осадки. Тогда же отмечалось постепенное понижение дневных температур до 20 градусов и сильные порывы ветра. Синоптики связывали такие погодные условия с влиянием циклонов и атмосферных фронтов.

Солнечную погоду будут сменять дожди
Солнечную погоду будут сменять дожди
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Неделя с 30 июня по 6 июля в Челябинске прогнозируется дождливой. Осадки ожидаются все семь дней, рассказали синоптики «Гисметео». «На неделе с 30 июня по 6 июля каждый день будут дожди. Предполагается, что осадки будут кратковременными», — сообщили метеорологи. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от 21 до 27 градусов днем. Ночью столбик термометра будет опускаться до 14 градусов.  На прошлой неделе в Челябинске также наблюдались осадки. Тогда же отмечалось постепенное понижение дневных температур до 20 градусов и сильные порывы ветра. Синоптики связывали такие погодные условия с влиянием циклонов и атмосферных фронтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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