Неделя с 30 июня по 6 июля в Челябинске прогнозируется дождливой. Осадки ожидаются все семь дней, рассказали синоптики «Гисметео».
«На неделе с 30 июня по 6 июля каждый день будут дожди. Предполагается, что осадки будут кратковременными», — сообщили метеорологи.
Температура воздуха будет находиться в диапазоне от 21 до 27 градусов днем. Ночью столбик термометра будет опускаться до 14 градусов.
На прошлой неделе в Челябинске также наблюдались осадки. Тогда же отмечалось постепенное понижение дневных температур до 20 градусов и сильные порывы ветра. Синоптики связывали такие погодные условия с влиянием циклонов и атмосферных фронтов.
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