В Копейске (Челябинская область) маршрут автобуса № 12 до поселка Кадровик. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.
«С 1 июля маршрут в Копейске продлевается и будет следовать по улице Дундича до поселка Кадровик. Заезд на 2-й участок сохраняется в обоих направлениях. В остальном — без изменений», — сообщили в telegram-канале службы.
Первый рейс от Кадровика стартует в 6:13, от автовокзала — в 6:53, последний рейс от Кадровика в 19:08, от автовокзала — в 19:48. Сообщается, что изменения произведены по просьбам пассажиров.
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