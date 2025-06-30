В Копейске продлили маршрут популярного автобуса. Карта

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Транспортники прислушались к просьбам пассажиров
Транспортники прислушались к просьбам пассажиров Фото:

В Копейске (Челябинская область) маршрут автобуса № 12 до поселка Кадровик. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.

«С 1 июля маршрут в Копейске продлевается и будет следовать по улице Дундича до поселка Кадровик. Заезд на 2-й участок сохраняется в обоих направлениях. В остальном — без изменений», — сообщили в telegram-канале службы.

Первый рейс от Кадровика стартует в 6:13, от автовокзала — в 6:53, последний рейс от Кадровика в 19:08, от автовокзала — в 19:48. Сообщается, что изменения произведены по просьбам пассажиров.

Маршрут продлили до поселка Кадровик
Маршрут продлили до поселка Кадровик
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В Копейске (Челябинская область) маршрут автобуса № 12 до поселка Кадровик. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «С 1 июля маршрут в Копейске продлевается и будет следовать по улице Дундича до поселка Кадровик. Заезд на 2-й участок сохраняется в обоих направлениях. В остальном — без изменений», — сообщили в telegram-канале службы. Первый рейс от Кадровика стартует в 6:13, от автовокзала — в 6:53, последний рейс от Кадровика в 19:08, от автовокзала — в 19:48. Сообщается, что изменения произведены по просьбам пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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