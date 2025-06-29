29 июня 2025

Под Челябинском водитель-бесправник разбился в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель был не пристегнут и врезался в фуру
Водитель был не пристегнут и врезался в фуру Фото:

Под Челябинском водитель-бесправник вечером 29 июня зацепил обочину и вылетел под встречную фуру. Мужчина не был пристегнут и скончался на месте, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель не имел права управления, срок действия водительского удостоверения истек в 2020 году, на момент ДТП ремнем безопасности не был пристегнут», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции пояснили, что авария произошла 29 июня в 20:35 на 32 км дороги Челябинск-Новосибирск. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Nissan выехал на свою обочину, чтобы не врезаться в попутку, и не справился с управлением. Его машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в  тягач DAF с полуприцепом, которым управлял 41-летний мужчина. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства аварии, на месте ДТП было организовано реверсивное движение.

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Под Челябинском водитель-бесправник вечером 29 июня зацепил обочину и вылетел под встречную фуру. Мужчина не был пристегнут и скончался на месте, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель не имел права управления, срок действия водительского удостоверения истек в 2020 году, на момент ДТП ремнем безопасности не был пристегнут», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной Госавтоинспекции пояснили, что авария произошла 29 июня в 20:35 на 32 км дороги Челябинск-Новосибирск. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Nissan выехал на свою обочину, чтобы не врезаться в попутку, и не справился с управлением. Его машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в  тягач DAF с полуприцепом, которым управлял 41-летний мужчина. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства аварии, на месте ДТП было организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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