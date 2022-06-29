Военные РФ уничтожили сто боевиков «Кракена» в Херсонской области

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Военные РФ отбросили боевиков к Харькову Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили около ста боевиков украинского нацбатальона «Кракен» в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«У пункта Питомник в Харьковской области ударом российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования „Кракен“. Командование боевиков решило оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков», — сообщили в Минобороны РФ.

Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В ходе нее российские военные освободили Херсонскую область. Вооруженные силы РФ призваны защитить мирных жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны украинских националистов в течение восьми лет.

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Российские военные уничтожили около ста боевиков украинского нацбатальона «Кракен» в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «У пункта Питомник в Харьковской области ударом российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования „Кракен“. Командование боевиков решило оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков», — сообщили в Минобороны РФ. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В ходе нее российские военные освободили Херсонскую область. Вооруженные силы РФ призваны защитить мирных жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны украинских националистов в течение восьми лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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