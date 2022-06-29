Российские военные уничтожили около ста боевиков украинского нацбатальона «Кракен» в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«У пункта Питомник в Харьковской области ударом российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования „Кракен“. Командование боевиков решило оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков», — сообщили в Минобороны РФ.
Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В ходе нее российские военные освободили Херсонскую область. Вооруженные силы РФ призваны защитить мирных жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны украинских националистов в течение восьми лет.
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