Челябинская VIP-чиновница избежала срока по делу о хищении премий

Женщина признала вину и возместила ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский районный суд Челябинска прекратил уголовное дело экс-руководителя аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области Татьяны Осиповой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Женщине назначена мера уголовного-правового характера в виде судебного штрафа, рассказал URA.RU источник в процессе

«Обвиняемая признала вину. Защита в ходе судебного следствия заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении судебного штрафа. В итоге судом ей назначен штраф на сумму 60 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано, в том числе, прокурором», — рассказали источник.

По версии следствия, Осипова в период с января 2021 по декабрь 2021 годов, являясь руководителем аппарата уполномоченных, получила от четырех подчиненных работников часть их премий в общей сумме 97 тыс. рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Аппарат, который возглавляла Осипова, работает одновременно для трех челябинских омбудсменов — уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Сотрудники УФСБ появились в офисе омбудсменов днем 22 февраля. Они изъяли документы, провели обыск и увезли с собой на допрос руководителя аппарата. После этого женщина ушла в отставку. Ее место заняла Елена Бабич.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам