Челябинская экс-чиновница призналась в преступлении

Татьяна Осипова после обыска ушла в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-руководитель аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области Татьяна Осипова, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, признала вину. Ее уголовное дело передано в Советский районный суд Челябинска. Об этом сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«По версии следствия, обвиняемая в период с января 2021 по декабрь 2021 годов, являясь руководителем аппарата уполномоченных, получила от четырех подчиненных работников часть их премий в общей сумме 97 тыс. рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — рассказала Наталья Мамаева.

Аппарат, который возглавляла Осипова, работает одновременно для трех челябинских омбудсменов — уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Силовики, следователи СКР и сотрудники ФСБ появились в офисе омбудсменов днем 22 февраля. Они изъяли документы, провели обыск и увезли с собой на допрос руководителя аппарата.

После обысков Осипова ушла в отставку, а ее место заняла Елена Бабич. Сама Осипова не только признала вину в полном объеме, но и возместила причиненный ущерб.