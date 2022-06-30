Медведев раскрыл «простую цель» западных санкций

30 июня 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Санкции вредят не властям и бизнесу, а простым гражданам, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вводя антироссийские санкции, западные страны стремятся сделать больно обычным гражданам России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федераций Дмитрий Медведев на Международном юридическом форуме. «Цель у этих санкций простая — сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны. Подчеркиваю: именно обычных граждан, а не руководству государства или бизнес-элите. Видимо, базовый правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой — за исключением граждан подсанкционных государств», — высказал свое мнение Медведев. Трансляция форума ведется на канале «Россия-24». Также он подчеркнул, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем — это «умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину». Ранее некоторые страны, включая США и страны Евросоюза, ввели санкции против России в ответ российскую спецоперацию на Украине. ЕС уже утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Президент России Владимир Путин обвиняет Запад в том, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вводя антироссийские санкции, западные страны стремятся сделать больно обычным гражданам России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федераций Дмитрий Медведев на Международном юридическом форуме. «Цель у этих санкций простая — сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны. Подчеркиваю: именно обычных граждан, а не руководству государства или бизнес-элите. Видимо, базовый правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой — за исключением граждан подсанкционных государств», — высказал свое мнение Медведев. Трансляция форума ведется на канале «Россия-24». Также он подчеркнул, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем — это «умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину». Ранее некоторые страны, включая США и страны Евросоюза, ввели санкции против России в ответ российскую спецоперацию на Украине. ЕС уже утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Президент России Владимир Путин обвиняет Запад в том, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире.