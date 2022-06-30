В Екатеринбурге 30 июня в 14:00 женщина-водитель, двигаясь на Toyota Isis по улице Лесное кладбище, устроила ДТП, врезавшись в стоячий на обочине Nissan X-Trail. Из-за столкновения Toyota Isis отбросило в кювет на дерево, сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительной информации, женщина, управляя Toyota Isis, двигалась со стороны улицы Евгения Савкова в сторону СНТ „Марс“, превысила скорость и врезалась в стоячий автомобиль. Из-за чего машину откинуло в кювет на дерево», — сообщило ведомство. 58-летнюю женщину с множественными травмами госпитализировали.
В стоячем автомобиле находился шестилетний мальчик, который благодаря детскому креслу, избежал серьезных травм. Его родители рассказали, что остановились на обочине на прямом участке дороги и ненадолго отошли от машины, оставив мальчика одного. После чего в их машину въехала Toyota Isis. После столкновения к машине подбежал отец ребенка, который вытащил его. Пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии и не может дать объяснения сотрудникам полиции.
Toyota Isis после ДТП
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге 30 июня в 14:00 женщина-водитель, двигаясь на Toyota Isis по улице Лесное кладбище, устроила ДТП, врезавшись в стоячий на обочине Nissan X-Trail. Из-за столкновения Toyota Isis отбросило в кювет на дерево, сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, женщина, управляя Toyota Isis, двигалась со стороны улицы Евгения Савкова в сторону СНТ „Марс“, превысила скорость и врезалась в стоячий автомобиль. Из-за чего машину откинуло в кювет на дерево», — сообщило ведомство. 58-летнюю женщину с множественными травмами госпитализировали. В стоячем автомобиле находился шестилетний мальчик, который благодаря детскому креслу, избежал серьезных травм. Его родители рассказали, что остановились на обочине на прямом участке дороги и ненадолго отошли от машины, оставив мальчика одного. После чего в их машину въехала Toyota Isis. После столкновения к машине подбежал отец ребенка, который вытащил его. Пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии и не может дать объяснения сотрудникам полиции.