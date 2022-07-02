В Перми волонтеры ищут молодого человека. пропавшего в прошлом месяце Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские волонтеры объявили розыск жителя столицы Прикамья, который пропал более полумесяца назад. Информация появилась на странице сообщества «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» соцсети «ВКонтакте».

«Катаев Никита Вячеславович, 26 лет. Ушел из дома 15 июня 2022 года», — публикуют данные пропавшего пермяка организаторы розыска. Последний раз молодого человека видели, когда он уходил из своего дома по улице Елькина.

Пропавшего можно узнать по клетчатой голубой кепке, бежево-черным кроссовкам и небольшой бородке. Всех желающих помочь в поисках просят контактировать с координатором.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае 15 июня пропала женщина пенсионного возраста. Позднее жительницу Чайковского округа нашли погибшей.

В Перми ищут молодого человека, пропавшего 15 июня фото: VK «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой»