Пропавшую пенсионерку из Пермского края нашли погибшей

Пермские волонтеры нашли погибшей пропавшую пенсионерку Фото: Илья Московец © URA.RU

67-летнюю жительницу Прикамья Нину Гарифуллину спустя две недели после начала поисков обнаружили погибшей. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда «Прикамье Поиск» на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Гарифуллина Нина Ермолаевна, 67 лет. Найдена. Погибла», — подводят итог поиска сотрудники отряда. Волонтеры приносят соболезнование родным и близким погибшей женщины.

Пенсионерка потерялась еще 15 июня. Женщина вышла из дома по улице Победы села Большой Букор Чайковского городского округа, после чего ее никто не видел. Найти тело удалось лишь 28 июня.

Ранее URA.RU сообщало о поисках туриста. Мужчину, пропавшего у Говорливого камня, также обнаружили мертвым.