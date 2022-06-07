В Свердловской области в мае пропали 76 человек

Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» в мае поступило 76 заявок на поиск пропавших в Свердловской области людей. Большинство из тех, кого искали, нашли живыми. Статистику опубликовали в группе свердловского отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
«За последний месяц весны в отряд поступило 76 заявок на поиск пропавших, из них найдены живыми — 58, найдены погибшими — четверо, родные найдены — двое, отказано в поиске — шесть человек. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, продолжается поиск на местности», — рассказывают волонтеры. Они просят свердловчан обращать внимание на тех, кто рядом — возможно, их сейчас ищут.
«Лиза Алерт» — объединение добровольцев, занимающихся поиском пропавших без вести людей. Отряд основан в октябре 2010 года, волонтеры работают в 63 регионах России. За 11 лет отряд помог найти живыми более 105 900 человек, всего за это время волонтеры отработали более 145 000 заявок. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.
Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» в мае поступило 76 заявок на поиск пропавших в Свердловской области людей. Большинство из тех, кого искали, нашли живыми. Статистику опубликовали в группе свердловского отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «За последний месяц весны в отряд поступило 76 заявок на поиск пропавших, из них найдены живыми — 58, найдены погибшими — четверо, родные найдены — двое, отказано в поиске — шесть человек. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, продолжается поиск на местности», — рассказывают волонтеры. Они просят свердловчан обращать внимание на тех, кто рядом — возможно, их сейчас ищут. «Лиза Алерт» — объединение добровольцев, занимающихся поиском пропавших без вести людей. Отряд основан в октябре 2010 года, волонтеры работают в 63 регионах России. За 11 лет отряд помог найти живыми более 105 900 человек, всего за это время волонтеры отработали более 145 000 заявок. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.