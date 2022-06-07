07 июня 2022

В Свердловской области в мае пропали 76 человек

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Волонтеры поискового отряда рассказали, сколько заявок на поиск пропавших поступило в прошлом месяце Фото:

Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» в мае поступило 76 заявок на поиск пропавших в Свердловской области людей. Большинство из тех, кого искали, нашли живыми. Статистику опубликовали в группе свердловского отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«За последний месяц весны в отряд поступило 76 заявок на поиск пропавших, из них найдены живыми — 58, найдены погибшими — четверо, родные найдены — двое, отказано в поиске — шесть человек. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, продолжается поиск на местности», — рассказывают волонтеры. Они просят свердловчан обращать внимание на тех, кто рядом — возможно, их сейчас ищут.

«Лиза Алерт» — объединение добровольцев, занимающихся поиском пропавших без вести людей. Отряд основан в октябре 2010 года, волонтеры работают в 63 регионах России. За 11 лет отряд помог найти живыми более 105 900 человек, всего за это время волонтеры отработали более 145 000 заявок. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.

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Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» в мае поступило 76 заявок на поиск пропавших в Свердловской области людей. Большинство из тех, кого искали, нашли живыми. Статистику опубликовали в группе свердловского отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «За последний месяц весны в отряд поступило 76 заявок на поиск пропавших, из них найдены живыми — 58, найдены погибшими — четверо, родные найдены — двое, отказано в поиске — шесть человек. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, продолжается поиск на местности», — рассказывают волонтеры. Они просят свердловчан обращать внимание на тех, кто рядом — возможно, их сейчас ищут. «Лиза Алерт» — объединение добровольцев, занимающихся поиском пропавших без вести людей. Отряд основан в октябре 2010 года, волонтеры работают в 63 регионах России. За 11 лет отряд помог найти живыми более 105 900 человек, всего за это время волонтеры отработали более 145 000 заявок. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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