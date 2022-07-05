Челябинский депутат на 40 млн снизил цену на элитный SPA-центр. Скрин

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Челябинская городская дума, иванов олег
За SPA-центр депутат гордумы Олег Иванов просит 210 млн рублей Фото:

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов продолжает резко снижать стоимость собственного элитного SPA-центра LYNX-CLUB. По данным сайта «Авито», если в марте стоимость объекта составляла 250 миллионов рублей, то теперь депутат готов с ним расстаться за 210 миллионов.

«Продается отдельно стоящее здание площадью 5162 квадратных метров и земельный участок 7418 квадратных метров. Отличный ремонт, современное оборудование, свободная планировка, подойдет для медицинского центра, центра косметологии, семейного развлекательного центра. Стоимость 210 млн рублей», — говорится в объявлении «Авито».

Элитный центр SPA-центр появился на проспекте Победы, 259 в Челябинске в 2015 году. Ранее там располагался кинотеатр «Заречье».

Снижение цены на объект произошло накануне финансовых неурядиц у Иванова. Министерство строительства области добилось ареста имущества депутата почти на 43 млн рублей, находящееся у принадлежащей ему компании ООО «АльфаСтрой».

Элитный SPA-центр появился на проспекте Победы в Челябинске в 2015 году
Фото:

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Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов продолжает резко снижать стоимость собственного элитного SPA-центра LYNX-CLUB. По данным сайта «Авито», если в марте стоимость объекта составляла 250 миллионов рублей, то теперь депутат готов с ним расстаться за 210 миллионов. «Продается отдельно стоящее здание площадью 5162 квадратных метров и земельный участок 7418 квадратных метров. Отличный ремонт, современное оборудование, свободная планировка, подойдет для медицинского центра, центра косметологии, семейного развлекательного центра. Стоимость 210 млн рублей», — говорится в объявлении «Авито». Элитный центр SPA-центр появился на проспекте Победы, 259 в Челябинске в 2015 году. Ранее там располагался кинотеатр «Заречье». Снижение цены на объект произошло накануне финансовых неурядиц у Иванова. Министерство строительства области добилось ареста имущества депутата почти на 43 млн рублей, находящееся у принадлежащей ему компании ООО «АльфаСтрой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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