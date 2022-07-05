Рамзан Кадыров посоветовал Зеленскому и ВСУ бежать

05 июля 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Кадыров считает, что ВСУ необходимо бежать, так как это лучше всего получается (фото из архива) Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после того, как тот заявил о скором взятии Лисичанска. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал Кадыров. Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что сдача Личисанска и Северодонецка — это успех для ВСУ. С его слов, данная операция сковала силы российской армии, нанесла им потери и выиграла время для поставки западного вооружения на Украину. Арестович считает, что главное достижение для украинской стороны — сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад». Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от националистов и киевского режима. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после того, как тот заявил о скором взятии Лисичанска. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал Кадыров. Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что сдача Личисанска и Северодонецка — это успех для ВСУ. С его слов, данная операция сковала силы российской армии, нанесла им потери и выиграла время для поставки западного вооружения на Украину. Арестович считает, что главное достижение для украинской стороны — сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад». Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от националистов и киевского режима.