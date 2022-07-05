В Москве восемь детей госпитализированы из-за отравления. Следователи возбудили уголовное дело 06 июля 2022 в 00:46 Размер текста - 17 + Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей в частном детском саду в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве восемь детей госпитализированы из-за отравления в частном детском саду. Столичные следователи по данному факту уже возбудили уголовное дело. «По факту отравления детей в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в городе Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в городские больницы госпитализировали восемь детей. Также сообщается, что Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку в сфере услуги питания в детском саду, которую предоставляла коммерческая организация. Об этом передает telegram-канал столичной прокуратуры. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В Москве восемь детей госпитализированы из-за отравления в частном детском саду. Столичные следователи по данному факту уже возбудили уголовное дело. «По факту отравления детей в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в городе Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в городские больницы госпитализировали восемь детей. Также сообщается, что Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку в сфере услуги питания в детском саду, которую предоставляла коммерческая организация. Об этом передает telegram-канал столичной прокуратуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям