05 июля 2022

В Москве восемь детей госпитализированы из-за отравления. Следователи возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей в частном детском саду в Москве Фото:

В Москве восемь детей госпитализированы из-за отравления в частном детском саду. Столичные следователи по данному факту уже возбудили уголовное дело.

«По факту отравления детей в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в городе Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в городские больницы госпитализировали восемь детей.

Также сообщается, что Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку в сфере услуги питания в детском саду, которую предоставляла коммерческая организация. Об этом передает telegram-канал столичной прокуратуры.

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В Москве восемь детей госпитализированы из-за отравления в частном детском саду. Столичные следователи по данному факту уже возбудили уголовное дело. «По факту отравления детей в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в городе Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в городские больницы госпитализировали восемь детей. Также сообщается, что Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку в сфере услуги питания в детском саду, которую предоставляла коммерческая организация. Об этом передает telegram-канал столичной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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