В российских соцсетях нашли виновных в покушении на Синдзо Абэ

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Пользователи соцсетей разделились на два лагеря после инцидента в Японии Фото:
новость из сюжета
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления

Пользователи соцсетей нашли виновных в нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Мнения россиян разделились: одни считают, что Абэ, который ранее хотел заключить мирный договор с Россией, стал жертвой из-за антироссийской политики Японии. Другие убеждены, что все гораздо серьезней и покушение — дело рук США.

О том, что бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранили во время выступления в ходе предвыборной кампании, стало известно утром 8 июля. Абэ выступал с речью в городе Нара, когда получил несколько выстрелов в спину. Позже ряд иностранных СМИ сообщал о том, что политик не подает признаков жизни. Он перенес клиническую смерть, пишет издание Vse42.Ru. Позже отмечалось, что врачи диагностировали у него сердечно-легочную недостаточность, передает телеканал 360. Также появилось видео расстрела экс-премьера Японии. Злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к бывшему премьеру-министру и выстрелил в политика из дробовика; преступника, предположительно, задержали.

Пользователи пожалели экс-премьера
Некоторые спорят из-за причин происшествия…
…и выдвигают различные теории
Кто-то считает, что во всем виноват Китай
Другие убеждены, что это дело рук США либо прозападных японских политиков
В соцсетях недоумевают, как в Японии могло произойти покушение на экс-премьера
Некоторым россиянам не очень понятен смысл происшествия

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Пользователи соцсетей нашли виновных в нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Мнения россиян разделились: одни считают, что Абэ, который ранее хотел заключить мирный договор с Россией, стал жертвой из-за антироссийской политики Японии. Другие убеждены, что все гораздо серьезней и покушение — дело рук США. О том, что бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранили во время выступления в ходе предвыборной кампании, стало известно утром 8 июля. Абэ выступал с речью в городе Нара, когда получил несколько выстрелов в спину. Позже ряд иностранных СМИ сообщал о том, что политик не подает признаков жизни. Он перенес клиническую смерть, пишет издание Vse42.Ru. Позже отмечалось, что врачи диагностировали у него сердечно-легочную недостаточность, передает телеканал 360. Также появилось видео расстрела экс-премьера Японии. Злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к бывшему премьеру-министру и выстрелил в политика из дробовика; преступника, предположительно, задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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