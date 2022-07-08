В российских соцсетях нашли виновных в покушении на Синдзо Абэ

Пользователи соцсетей нашли виновных в нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Мнения россиян разделились: одни считают, что Абэ, который ранее хотел заключить мирный договор с Россией, стал жертвой из-за антироссийской политики Японии. Другие убеждены, что все гораздо серьезней и покушение — дело рук США.
О том, что бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранили во время выступления в ходе предвыборной кампании, стало известно утром 8 июля. Абэ выступал с речью в городе Нара, когда получил несколько выстрелов в спину. Позже ряд иностранных СМИ сообщал о том, что политик не подает признаков жизни. Он перенес клиническую смерть, пишет издание Vse42.Ru. Позже отмечалось, что врачи диагностировали у него сердечно-легочную недостаточность, передает телеканал 360. Также появилось видео расстрела экс-премьера Японии. Злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к бывшему премьеру-министру и выстрелил в политика из дробовика; преступника, предположительно, задержали.
Пользователи пожалели экс-премьера
Скриншот с сайта URA.RU
Некоторые спорят из-за причин происшествия…
Скриншот с сайта URA.RU
…и выдвигают различные теории
Скриншот с сайта URA.RU
Кто-то считает, что во всем виноват Китай
Скриншот с соцсетей
Другие убеждены, что это дело рук США либо прозападных японских политиков
Скриншот с соцсетей
В соцсетях недоумевают, как в Японии могло произойти покушение на экс-премьера
Скриншот с соцсетей
Некоторым россиянам не очень понятен смысл происшествия
Скриншот с соцсетей
Скриншот с соцсетей
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Пользователи соцсетей нашли виновных в нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Мнения россиян разделились: одни считают, что Абэ, который ранее хотел заключить мирный договор с Россией, стал жертвой из-за антироссийской политики Японии. Другие убеждены, что все гораздо серьезней и покушение — дело рук США. О том, что бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранили во время выступления в ходе предвыборной кампании, стало известно утром 8 июля. Абэ выступал с речью в городе Нара, когда получил несколько выстрелов в спину. Позже ряд иностранных СМИ сообщал о том, что политик не подает признаков жизни. Он перенес клиническую смерть, пишет издание Vse42.Ru. Позже отмечалось, что врачи диагностировали у него сердечно-легочную недостаточность, передает телеканал 360. Также появилось видео расстрела экс-премьера Японии. Злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к бывшему премьеру-министру и выстрелил в политика из дробовика; преступника, предположительно, задержали.