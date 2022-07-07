Путин наградил за безупречную госслужбу пермскую чиновницу

Владимир Путин наградил пермскую чиновницу
Президент России Владимир Путин присвоил госнаграду первому заместителю министра финансов Пермского края Любови Ярушиной. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить за безупречную государственную службу Ярушину Любовь Викторовну, начальника управления бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Пермского края. Отметить знаком отличия», — сообщается в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил пермского медика. Заместитель главврача краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина была удостоена Ордена Пирогова.
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