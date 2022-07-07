07 июля 2022

Путин наградил за безупречную госслужбу пермскую чиновницу

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, грамоты, награждение
Владимир Путин наградил пермскую чиновницу Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил госнаграду первому заместителю министра финансов Пермского края Любови Ярушиной. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить за безупречную государственную службу Ярушину Любовь Викторовну, начальника управления бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Пермского края. Отметить знаком отличия», — сообщается в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил пермского медика. Заместитель главврача краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина была удостоена Ордена Пирогова.

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Президент России Владимир Путин присвоил госнаграду первому заместителю министра финансов Пермского края Любови Ярушиной. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить за безупречную государственную службу Ярушину Любовь Викторовну, начальника управления бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Пермского края. Отметить знаком отличия», — сообщается в документе. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил пермского медика. Заместитель главврача краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина была удостоена Ордена Пирогова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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